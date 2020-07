Calciomercato Napoli – Offerta del Manchester City per Koulibaly | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine dell’attuale stagione, dopo essere stato una colonna della retroguardia del Napoli per 6 stagioni ed aver collezionato più di 240 presenze in azzurro, Kalidou Koulibaly, classe 1991, dovrebbe lasciare il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Il suo futuro, secondo i ‘rumors‘ di calciomercato, dovrebbe essere in Premier League, laddove se lo contendono vari club: Everton, Newcastle, ma, soprattutto, Liverpool e Manchester City. In base alle informazioni in possesso dei colleghi del quotidiano ‘Il Mattino‘, ci sarebbe, sul tavolo del Napoli, già un’offerta dei ‘Citizens‘ di Pep Guardiola per il poderoso difensore centrale senegalese.

Per avere Koulibaly, infatti, il Manchester City, 'riabilitato' a giocare la Champions League l'anno venturo dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, sarebbe disposto ad offrire 60-70 milioni di euro. Fali Ramadani, agente di Koulibaly, ha incontrato nei giorni scorsi De Laurentiis per rendergli nota tale proposta. ADL, però, vuole di più: pretende che l'offerta salga almeno a 80-90 milioni di euro.