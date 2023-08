Napoli, il nuovo acquisto Natan: “Mi ispiro a Thiago Silva” | VIDEO

Bernardo Natan, difensore brasiliano appena acquistato dal Napoli, ha parlato in conferenza stampa e rivelato qual è il suo modello

Bernardo Natan, difensore brasiliano classe 2001 che il Napoli ha appena acquistato dal Red Bull Bragantino, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi a giornalisti e tifosi della squadra Campione d'Italia in carica. Per l'occasione, ha rivelato che Thiago Silva - ex difensore del Milan oggi al Chelsea, è il suo idolo e modello di sempre. Ecco, in questo video, le dichiarazioni di Natan