Calciomercato Napoli – Mertens, rinnovo in stand-by: i motivi | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come si ricorderà, all’inizio del mese di marzo, sembrava quasi tutto fatto tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo di contratto dell’attaccante belga.

Mertens, il cui attuale accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis scadrà il prossimo 30 giugno, avrebbe dovuto firmare un nuovo contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, con un bonus alla firma di 2 milioni di euro ed un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione.

La pandemia da coronavirus, però, come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ha modificato, giocoforza, i piani societari ed ora anche quell’accordo andrà rivisto. Le priorità per il Napoli, al momento, sarebbero altre, tra cui salvaguardare il più possibile un bilancio che sarà intaccato dallo stop prolungato al calcio giocato.

Pertanto, ha evidenziato il quotidiano romano, del rinnovo di Mertens, qualora questa fosse ancora la volontà comune, se ne riparlerà in futuro, magari a campionato di Serie A ripartito, ovviamente entro la deadline del 30 giugno … Sul belga, 121 gol in 309 gare con il Napoli, c'è sempre l'Inter.