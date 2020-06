VIDEO NAPOLI – Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga autore di 122 gol, finora, con la maglia del Napoli (top scorer di tutti i tempi davanti Marek Hamšík e Diego Armando Maradona) ha rinnovato oggi, ufficialmente, per due anni il suo contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. In questo video emozionale pubblicato su ‘Twitter‘ tutto l’amore di Mertens per la città di Napoli e per la squadra azzurra.

