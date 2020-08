Calciomercato Napoli – Meret in partenza: ecco dove può andare | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Sebbene abbia disputato, fin qui, in stagione, 29 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con 37 gol subiti, il portiere Alex Meret, classe 1997, potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato poiché, nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, il titolare nelle partite più importanti è l’esperto colombiano David Ospina.

Meret, la cui crescita si è un po’ arenata dopo i promettenti esordi con l’Udinese, ha bisogno di un club che punti su di lui con costanza, perdonandogli, se necessario, anche qualche errore di troppo, un po’ per la giovane età un po’ perché un estremo difensore, se tenuto sovente ‘in naftalina’, può andare incontro ad episodi di questo tipo.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il Torino si è fatto avanti per Meret: il direttore sportivo del club granata, Davide Vagnati, ha infatti contato già su Meret ai tempi in cui ha militato in prestito nella Spal e vorrebbe offrirgli una nuova chance. Il suo arrivo sarebbe avallato da Marco Giampaolo, nuovo tecnico della squadra torinese.

Con che formula Meret potrebbe lasciare il Napoli? Si potrebbe andare verso uno scambio di prestiti con Salvatore Sirigu, classe 1987, che vuole lasciare Torino per una squadra di ambizione più elevata e che vedrebbe nel Napoli una destinazione ideale. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

