Calciomercato Napoli – Lozano verso l’addio: ecco dove può andare | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – La scorsa estate, versando ben 38 milioni di euro al PSV Eindhoven, il Napoli si era portato a casa Hirving Lozano, classe 1995, esterno offensivo messicano che era reduce da una stagione brillante in Olanda: 21 gol e 12 assist in 40 gare tra campionato e coppe, europee e nazionali.

La stagione di Lozano a Napoli, però, è stata finora molto deludente. Il calciatore non ha ripagato le aspettative, e l’investimento, del Presidente Aurelio De Laurentiis: soltanto 3 gol e 2 assist in 23 presenze in azzurro. Lozano si è perso tra cambio modulo, cambio allenatore (da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso) e prestazioni spesso non all’altezza del suo valore.

Ecco perché, nonostante un contratto in essere con il Napoli fino al 30 giugno 2024 ed una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, in estate Lozano potrebbe andare via, lasciare la Campania per giocare con maggiore continuità, ritrovare sé stesso, la forma migliore e lo spunto sotto rete.

Il Parma è fortemente intenzionato ad ottenere il calciatore messicano. I ducali, che non hanno smentito il gradimento per Lozano, pensano ad un prestito con diritto di riscatto del cartellino del giocatore. Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha definito il numero 11 azzurro un calciatore “interessante“.

Attenzione, però, perché, in caso di promozione (quasi scontata) in Serie A, anche il Benevento potrebbe fare un tentativo per il prestito di Lozano.