Calciomercato Napoli – Via Kvaratskhelia? I motivi del suo addio | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia ha chiesto al Napoli di essere ceduto in questa finestra di calciomercato: lo cerca il PSG. Il punto di 'GazzettaTV'

Le voci sulla possibile partenza a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, si fanno sempre più insistenti. Il georgiano viene accostato al PSG e il Napoli sembra intenzionato a cederlo già in questa sessione di mercato. Anche perché il giocatore - come confermato dall'allenatore Antonio Conte - ha chiesto di essere ceduto. Dal rendimento in calo al rapporto con il tecnico, oltre alla concorrenza di un David Neres in grande forma: ecco perché Kvara non è più indispensabile per gli azzurri in questo video di 'GazzettaTV'