Calciomercato Napoli – Koulibaly, maxi-offerta dalla Premier League | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come noto, al termine di questa stagione il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly, classe 1991, dovrebbe lasciare il Napoli per tentare una nuova esperienza. Koulibaly, colonna della difesa partenopea dalla stagione 2014-2015, è infatti giunto alla fine di un ciclo in Campania ed il Presidente Aurelio De Laurentiis, cedendolo in estate, ne ricaverebbe una cifra record.

Koulibaly piace al PSG, in Francia, ma ha i suoi estimatori principali nella Premier League inglese. Lo vuole il Manchester United, lo cerca l’Everton del suo ex tecnico, Carlo Ancelotti ma, nelle ultime ore, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, sarebbe il Newcastle la società più intenzionata a fare sul serio per il poderoso difensore africano. Perché proprio i ‘Magpies‘?

La società sta per essere ceduta da Mike Ashley a Yasir Al-Rumayyan, braccio destro di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita: l’obiettivo dei nuovi proprietari è quello di far diventare il Newcastle una nuova potenza mondiale. Per la panchina, si punta Massimiliano Allegri e, per la difesa, proprio Koulibaly.

I bianconeri d’Inghilterra sarebbero pronti a presentare un’offerta di 80 milioni di euro per Koulibaly: proposta che accontenterebbe il Napoli e farebbe felice anche il ragazzo, che sarebbe gratificato da un lauto ingaggio e da un potenziale top team. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>