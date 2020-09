Calciomercato Napoli – Koulibaly al City: ecco il sostituto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Dopo tante stagioni in cui ha sorretto, spesso quasi da solo, la difesa del Napoli, è ora giunto il momento di dirsi addio. Kalidou Koulibaly, classe 1991, nei prossimi giorni diventerà, infatti, un calciatore del Manchester City di Pep Guardiola.

I ‘Citizens‘, per mettere le mani sul cartellino del forte centrale senegalese, sborseranno, secondo indiscrezioni di calciomercato, ben 65 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Operazione che consentirà, così, al Napoli di fare una plusvalenza mostruosa per il proprio bilancio e, al contempo, di rientrare dei soldi spesi per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Ma con chi sostituirà Koulibaly la squadra di Gennaro Gattuso? Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’erede di ‘KK‘ arriverà dall’Olanda. Il direttore sportivo del sodalizio azzurro, Cristiano Giuntoli, ha infatti individuato in Marcos Senesi, classe 1997, difensore centrale argentino in forza al Feyenoord, colui che dovrà raccogliere la pesante eredità di Koulibaly.

Il Napoli, finora, ha offerto 20 milioni di euro per Senesi. Il Feyenoord, per lasciarlo andare via, ne chiede 25. A metà strada è ipotizzabile che si trovi un accordo in tempi piuttosto rapidi.