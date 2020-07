Calciomercato Napoli – Koulibaly al Liverpool in uno scambio | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Colonna della difesa del Napoli da ben sei stagioni, al termine dell’annata in corso Kalidou Koulibaly, classe 1991, centrale senegalese che gli azzurri avevano prelevato dal Genk nell’estate 2014 per 8 milioni di euro, dovrebbe essere ceduto.

Dalla sua partenza il Napoli otterrà denaro (tanto) contante per poter effettuare delle operazioni in entrata. Una permanenza di Koulibaly sotto il Vesuvio, sia chiaro, non è da escludere, ma, al momento, si fa sempre più probabile l’ipotesi di una cessione all’estero. Il Liverpool di Jürgen Klopp sembra essere il club favorito ad acquisirne il cartellino.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, per Koulibaly chiede almeno 100 milioni di euro ma, secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘todofichajes.com‘, nell’affare il Liverpool inserirebbe il cartellino di Dejan Lovren, classe 1989, difensore centrale croato che piace molto al tecnico partenopeo, Gennaro Gattuso.

Lovren, che Gattuso avrebbe già voluto con sé al Milan nella sua esperienza sulla panchina del Diavolo, sarebbe la contropartita tecnica perfetta per sbloccare l'operazione Koulibaly con i 'Reds'.