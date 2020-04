Calciomercato Napoli – Jovic in azzurro? Si può! Le condizioni | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – La stagione in corso, stoppata sul più bello per la pandemia da coronavirus, aveva regalato più delusioni e panchine che altro per Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che, nella passata estate di calciomercato, il Real Madrid aveva acquistato dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro.

Jovic, reduce da un’annata in Germania con 27 gol e 7 assist in 48 gare con le ‘Aquile‘ di Adolf Hütter, nella Capitale spagnola non ha rispettato le attese, anche perché, va detto, chiuso da un mostro sacro come Karim Benzema, ha avuto davvero pochissimo spazio. In 24 partite disputate tra Liga, Champions League e coppe nazionali, con 2 gol e 2 assist all’attivo, ha giocato appena 770′ …

Motivo per cui, a fine stagione, Jovic dovrebbe lasciare la ‘Casa Blanca‘ alla ricerca di un club, di primo piano, che possa consentirgli di giocare con continuità e di riprendere il percorso di crescita avviato a Francoforte. Al momento, il club che ha più chance di assicurarsi Jovic è il Napoli di Gennaro Gattuso, che già avrebbe gradito avere l’attaccante durante il suo periodo come allenatore del Milan.

Jovic, infatti, potrebbe finire, con la formula del prestito con diritto di riscatto, nell'operazione che potrebbe portare Fabían Ruiz, ex Betis, forte centrocampista spagnolo del Napoli, a compiere il percorso inverso e finire alla corte di Zinedine Zidane. Jovic, dunque, arriverebbe sotto il Vesuvio per rilevare Arkadiusz Milik, in odore di cessione.