Calciomercato Napoli – Importante decisione sul futuro di Milik | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Quasi definiti, ormai, i rinnovi di contratto di Piotr Zielinski e Dries Mertens, che saranno punti di forza del Napoli di Gennaro Gattuso anche nella stagione 2020-2021, in casa partenopea tiene ancora banco quella relativa al prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik.

Milik, classe 1994, bomber polacco che il Napoli prelevò per 33 milioni di euro dall’Ajax nell’estate 2016, ha segnato, finora, 46 gol in 109 gare in maglia azzurra ed uno è dei centravanti più appetibili sul mercato. Questo perché il suo accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis scadrà il 30 giugno 2021 e, al momento, non sembra ci siano molte speranze per il suo rinnovo.

Motivo per cui il Napoli, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, avrebbe cominciato seriamente a valutare la possibilità di cedere Milik in questa finestra di calciomercato. Il Milan e la Juventus sono alla finestra per il polacco: piace molto e sarebbe visto volentieri, tanto dai rossoneri quanto dai bianconeri, come erede rispettivamente di Zlatan Ibrahimovic e Gonzalo Higuaín. Il Napoli, però, chiede 50 milioni di euro.

Cifra esagerata per entrambi i club, che potrebbero, dunque, rivolgere le proprie mire altrove. Questo, quindi, spinge Milik verso l'estero. In caso di cessione, molto probabilmente Milik non resterà nella Serie A italiana. In particolare, a lui sono interessati l'Atlético Madrid e lo Schalke 04.