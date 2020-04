Calciomercato Napoli – Idea Sørloth per l’attacco azzurro | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso, nella prossima stagione, modificherà quasi integralmente il suo reparto d’attacco. Andrà via, con tutta probabilità, Arkadiusz Milik, centravanti polacco che piace al Milan, e, forse, anche Dries Mertens, furetto belga che non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo di contratto.

Saluterà Napoli dopo tante stagioni lo spagnolo José Maria Callejón, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, mentre arriverà Andrea Petagna, già acquistato durante lo scorso calciomercato invernale dalla Spal. L’esigenza del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, dunque, è quella di reperire al più presto un nuovo elemento offensivo.

Difficile che si possa arrivare a Luka Jovic, serbo del Real Madrid. Ecco perché, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, il Napoli avrebbe cominciato a sondare il terreno per Serdar Azmoun, iraniano dello Zenit, ma, soprattutto, per Alexander Sørloth, classe 1995, gigante norvegese di proprietà del Crystal Palace ma in questa stagione in prestito ai turchi del Trabzonspor.

Sørloth, 25 gol e 7 assist in 39 gare tra Süper Lig turca, Europa League e coppe nazionali in questa stagione, viene valutato dalle 'Eagles' appena 12 milioni di euro. Cifra ampiamente alla portata del Napoli.