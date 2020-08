Calciomercato Napoli – Gol, assist e giocate: il meglio di Osimhen | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO NAPOLI – Victor Osimhen, classe 1998, si è trasferito ufficialmente ieri dal Lille al Napoli per oltre 70 milioni di euro più bonus. Il centravanti nigeriano, autore di 18 gol e 6 assist in 38 gare nell’ultima stagione con i francesi, è il colpo di calciomercato più caro nella storia del Napoli. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, gol, assist e giocate di Osimhen, il nuovo gioiello di Aurelio De Laurentiis.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓