Calciomercato Napoli – Gli azzurri piombano su Sirigu | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Nonostante il brutto campionato del Torino, che si è salvato in queste ultime giornate, il portiere Salvatore Sirigu, classe 1987, resta uno dei calciatori più ambiti dell’intero panorama calcistico nazionale.

Sirigu, ex PSG, Siviglia ed Osasuna, ha disputato 42 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, facendo vedere, ogni volta, le sue enormi qualità: non per niente l’estremo difensore sardo è saldamente nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2022, secondo ‘calciomercato.com‘ Sirigu potrebbe essere ceduto a fine stagione. Tra i club che lo seguono con maggiore interesse ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, pur di mettere Sirigu tra i pali nel 2020-2021, sarebbe disposto a cedere sia David Ospina sia Alex Meret.

Un cambio tra i pali si preannuncia, dunque, sotto il Vesuvio. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

