Calciomercato Napoli – Alla scoperta dell’obiettivo Gabri Veiga | VIDEO

In questa sessione estiva di calciomercato il Napoli campione d'Italia in carica potrebbe perdere Piotr Zieliński: in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, il centrocampista offensivo polacco è corteggiato con insistenza dall'Al-Ahli. Con chi potrebbe sostituirlo il club del Presidente Aurelio De Laurentiis? Sembra che il prescelto sia Gabri Veiga, classe 2002, talento spagnolo del Celta Vigo. Conosciamo meglio, dunque, il giovane iberico in questo video della redazione di 'GazzettaTV'