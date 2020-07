Calciomercato Napoli – Fatta per Osimhen! Le cifre dell’operazione | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Victor Osimhen, classe 1998, attaccante nigeriano autore di 18 gol e 6 assist in 38 gare nell’ultima stagione con la maglia del Lille, è un nuovo giocatore del Napoli.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, è praticamente tutto fatto per l’approdo dell’ex Charleroi e Wolfsburg alla corte di Gennaro Gattuso, che già aveva fatto seguire Osimhen ai tempi in cui allenava il Milan.

Osimhen arriverà al Napoli a titolo definitivo e costerà, al club presieduto da Aurelio De Laurentiis, ben 50 milioni di euro più bonus: al club di Gerard Lopez, in cambio, anche il cartellino del portiere greco Orestis Karnezis.

Per Osimhen, al Napoli, è pronto un contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione, sulla scia dei top player azzurri quali Lorenzo Insigne e Dries Mertens. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

