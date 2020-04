Calciomercato Napoli – Fabián Ruiz spaventa gli azzurri | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Fabián Ruiz, 1996, centrocampista spagnolo in forza al Napoli dall’estate 2018, spaventa il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Il calciatore iberico, che il Napoli aveva prelevato dal Betis pagando i 30 milioni di euro della clausola rescissoria, infatti è corteggiato, con insistenza, dal Real Madrid di Florentino Pérez e il ragazzo spingerebbe per tornare a casa in Spagna.

Álvaro Torres, agente di Fabián Ruiz, ha dichiarato a ‘Canal Sur Radio‘: “Il Real Madrid? Mi pare ovvio che ci siano molte squadre importanti che hanno chiesto informazioni su Fabián Ruiz, visto che gioca da tre anni ad altissimo livello”. Il procuratore del numero 8 azzurro ha poi proseguito: “Sì, è vero, c’è stato un interesse che abbiamo comunicato al Napoli. In questo momento, però, Fabián Ruiz deve restare concentrato sulla sua squadra. In estate vedremo. Parliamo di un centrocampista che farà storia“.

Sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2023, e tutt’altro che intenzionato a rinnovarlo, dunque, il calciatore spagnolo potrebbe andare via al termine di questa stagione. Le ‘Merengues‘ insistono per avere il suo cartellino ma la richiesta del Napoli, qualora debba privarsene, non scenderà sotto i 60 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

