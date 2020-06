Calciomercato Napoli – Fabián Ruiz attratto dal Real Madrid | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nella passata stagione era stato una rivelazione in casa Napoli ed anche in quella attuale, per molto tempo, ha fatto vedere tutto il proprio valore. Ultimamente, però, Fabián Ruiz, classe 1996, centrocampista spagnolo prelevato per 30 milioni di euro dal Betis nell’estate 2018, sta vivendo un periodo di involuzione.

Anche ieri sera, in occasione della finale di Coppa Italia poi vinta dagli azzurri ai calci di rigore contro la Juventus allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, Fabián Ruiz non ha brillato, dimostrandosi un po’ fuori dal gioco e dagli schemi del tecnico Gennaro Gattuso. Che il calciatore iberico sia ‘distratto’ dai numerosi ‘rumors‘ di calciomercato che lo riguardano?

In Spagna, infatti, ritengono che Fabián Ruiz sia sempre, costantemente, nel mirino del Real Madrid. Secondo ‘Ok Diario‘, le ‘Merengues‘ vorrebbero affidargli le chiavi del centrocampo nell’estate 2021, quando il croato Luka Modrić saluterà la ‘Casa Blanca‘, ma il suo arrivo potrebbe essere anticipato a quest’estate.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del club campano, è stato sempre chiaro su Fabián Ruiz. Il calciatore ha un contratto con il Napoli e dovrà rispettarlo. A meno che, ovviamente, non si presenti una squadra che versi agli azzurri almeno 60-70 milioni di euro. In tal caso, Fabián Ruiz avrebbe via libera per il ritorno in patria …