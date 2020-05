Calciomercato Napoli – Éverton in azzurro? Le cifre dell’affare | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli di Gennaro Gattuso, in vista della prossima stagione, quando perderà José María Callejón, che andrà via a parametro zero, e Arkadiusz Milik, destinato alla cessione con la Juventus in prima fila, è alla ricerca, sul mercato, di un forte attaccante.

Oltre ad Andrea Petagna, acquistato a gennaio dalla Spal e lasciato in prestito a Ferrara, infatti, gli azzurri vorrebbero acquistare una seconda punta rapida, veloce ed in grado di fornire alla squadra un discreto quantitativo di reti. Uno degli obiettivi del club presieduto da Aurelio De Laurentiis è Éverton Sousa Soares.

Classe 1996, brasiliano, funambolo di proprietà del Grêmio di Porto Alegre, Éverton, soprannominato in patria ‘Cebolinha‘, è stato a lungo seguito anche dal Milan, almeno finché, in dirigenza, c’è stato il suo connazionale Leonardo. Ora gli azzurri sembrano fare sul serio e, in queste ore, la società sudamericana avrebbe aperto alla sua cessione.

Romildo Bolzan, Presidente del Grêmio, ha infatti dichiarato a ‘Radio Gaúcha‘: “30 milioni per cederlo? È un valore vicino alle aspettative che avevamo. Vorremmo trattenere Éverton ma in questo momento lo scenario è cambiato. Il club potrebbe avere la necessità di fare una cessione. Ma non abbiamo alcuna proposta sul tavolo. La conversazione tra i rappresentanti del giocatore e il Napoli ha avuto luogo più di un mese fa e non abbiamo mai ricevuto un’offerta dagli azzurri”.

Per 30 milioni di euro, dunque, Éverton potrebbe sbarcare a Napoli: va ricordato, però, che l'affare per il calciatore assistito dall'ex portiere Gilmar Veloz, può non essere semplice perché il cartellino di Éverton appartiene al 50% al Grêmio, poi al 30% al suo agente e il restante 20% diviso equamente da investitori del club e il Fortaleza, squadra in cui il calciatore è cresciuto.