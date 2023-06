Napoli, De Laurentiis a Rudi Garcia: “Ecco cosa mi basterebbe” | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo tecnico azzurro

Il Napoli, qualche giorno fa, ha annunciato ufficialmente il sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Si tratta di Rudi Garcia, ex allenatore di Lille, Roma e Olympique Lione che, dopo l'esperienza (chiusa male) in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, è tornato dunque in Serie A per mettersi in gioco alla guida della squadra Campione d'Italia in carica. Ieri conferenza stampa di presentazione dell'allenatore francese e Aurelio De Laurentiis, Presidente del club campano, gli ha fatto una richiesta speciale. Ecco, nel video, un estratto delle dichiarazioni di ADL in conferenza