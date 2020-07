Calciomercato Napoli – Conto alla rovescia per Osimhen | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli cederà, nel corso di questa sessione di calciomercato, il polacco Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto tra un anno, al miglior offerente.

Al suo posto, in azzurro, arriverà il nigeriano Victor Osimhen, classe 1998, attaccante centrale che, nell’ultima stagione in Francia, con la maglia del Lille, ha segnato 18 gol e fornito 6 assist in 38 gare totali tra campionato e coppe.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, sta entrando nel vivo la trattativa che porterà Osimhen alle pendici del Vesuvio: a dare un ulteriore impulso ai negoziati, propedeutica, dunque, alla fumata bianca, è stata la telefonata intercorsa ieri tra la società presieduta da Aurelio De Laurentiis e William D’Avila, nuovo agente di Osimhen.

Colloquio positivo: la prossima settimana (72 ore al massimo secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola), il Napoli definirà per bene la parte economica con il calciatore. Tra il Napoli ed il Lille c’è già un accordo di massima sui 50 milioni di euro; vedremo se verrà aggiunto, nell’operazione, il cartellino di Adam Ounas, nell’ultima stagione in prestito al Nizza.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘ Oma Akatugba, giornalista ed amico del calciatore, ha rivelato come i pre-contratti dell’operazione Osimhen siano già stati firmati e depositati, sia in Italia sia in Francia, e che stasera, alle ore 19:00, arriverà la firma decisiva sui documenti da parte del Presidente del Lille, Gerard Lopez.

Osimhen-Napoli, dunque, si farà e nel giro di qualche giorno. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

