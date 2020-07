Calciomercato Napoli – C’è un ostacolo per l’arrivo di Bernardeschi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Come ormai noto, in questi giorni Napoli e Juventus si stanno parlando per intavolare alcune trattative di mercato. Ai bianconeri piace Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco dei partenopei che, in scadenza di contratto tra un anno (30 giugno 2021), non rinnoverà e, pertanto, verrà ceduto.

Come contropartita per lo sbarco di Milik a Torino, il Napoli vorrebbe il cartellino di Federico Bernardeschi, anch’egli del 1994, esterno offensivo della squadra di Maurizio Sarri che, alla corte della ‘Vecchia Signora‘, non ha confermato in queste stagioni quanto di veramente buono aveva fatto vedere nella Fiorentina.

Sotto il Vesuvio, affidato a Gennaro Gattuso, Bernardeschi potrebbe rilanciarsi in grande stile. C’è un ostacolo, però, che, almeno per il momento, impedisce l’arrivo di Bernardeschi a Napoli: secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, oltre all’ingaggio piuttosto elevato per le casse del club azzurro (4 milioni di euro netti l’anno), c’è una questione legale di difficile risoluzione.

Qualche mese fa, infatti, Bernardeschi ha firmato con la ‘ROC Nation‘, nuovo partner del Milan, un contratto per la gestione dei propri diritti d’immagine. E, come risaputo, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, solitamente pretende che questi siano affidati a lui. Su queste basi, trattativa complicata. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>