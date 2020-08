Calciomercato Napoli – Barcellona ancora su Fabián Ruiz | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono attesi, nei prossimi giorni, dalla sfida Barcellona-Napoli in Champions League. E ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come questa possa essere la partita di Fabián Ruiz, classe 1996, centrocampista spagnolo del Napoli che si ritroverà dinanzi Quique Setién, suo ex allenatore ai tempi del Betis.

E tecnico che, ad onor del vero, vorrebbe allenare nuovamente Fabián Ruiz in Catalogna nella stagione 2020-2021. La ‘rosea‘ ha evidenziato come il Barça non abbia mai dimenticato il numero 6 azzurro e sarebbe pronto ad offrire anche 70 milioni di euro per il suo cartellino, forte anche della volontà del calciatore iberico di tornare nella Liga spagnola per giocare con un top club del calibro del Barcellona.

Ma Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, il quale nell’estate 2018 ha acquistato Fabián Ruiz versando al Betis i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, non accetta offerte inferiori ai 100 milioni di euro per il suo gioiello. Tale cifra è ritenuta fuori mercato dal Barcellona, ma non è escluso che in questi mesi il club catalano torni alla carica per il forte calciatore del Napoli.

Gli azzurri, nel frattempo, cercano di cautelarsi da eventuali sorprese. De Laurentiis, infatti, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di contattare l’agente di Fabián Ruiz per sottoporgli una proposta di prolungamento del contratto, con adeguamento dell’ingaggio, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

