Calciomercato Napoli – Azzurri su Azmoun, il Messi iraniano | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine di questa stagione, il volto dell’attacco del Napoli di Gennaro Gattuso sarà destinato inequivocabilmente a cambiare.

Andrà via a parametro zero José Maria Callejón, corteggiato da tre squadre spagnole, e, molto probabilmente, con la stessa formula anche il belga Dries Mertens, che deve soltanto scegliere la migliore destinazione per il suo futuro.

Inoltre, è altrettanto probabile che parta anche Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. È già stato acquistato Andrea Petagna dalla Spal, ma è logico che qualcos’altro lì in avanti andrà fatta.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il nome in cima alla lista dei desideri azzurri sarebbe quello di Sardar Azmoun, classe 1995, funambolico attaccante dello Zenit conosciuto anche come il ‘Messi iraniano‘. Sotto contratto con i russi fino al 30 giugno 2022, costa circa 30 milioni di euro.

Il Napoli vorrebbe accelerare per Azmoun e, dopo un contatto recente con l'entourage del calciatore iraniano, ha deciso che la cifra non spaventa eccessivamente. Ma, ovviamente, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà a giocare al ribasso con qualche bonus.