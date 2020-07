Calciomercato Napoli – Azzurri in pole position per Umtiti | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘ il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato il difensore Samuel Umtiti, classe 1993, francese che i blaugrana avevano acquistato nel 2016 dall’Olympique Lione.

Quest’anno, complice un infortunio al ginocchio, Umtiti ha disputato appena 18 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali e, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2023, è arrivato il momento affinché le strade del ragazzo e del Barça si separino.

Roma, Juventus e Inter sono molto interessate ad Umtiti, però sarebbe il Napoli il club che, ad oggi, è in pole position per acquistare il calciatore transalpino: il Barcellona valuta anche offerte per il prestito del giocatore, particolare, questo, che potrebbe agevolare la società presieduta da Aurelio De Laurentiis.

Qualora, invece, si optasse per una cessione a titolo definitivo, il Barcellona chiede, per lasciar partire Umtiti, tra i 20 ed i 25 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

