Calciomercato Napoli – Attacco, rivoluzione di Giuntoli e De Laurentiis | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Comunque vada a finire l’attuale stagione, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, a fine stagione, sarà rivoluzione in attacco.

Il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, sarà infatti chiamato a svolgere un gran lavoro, e notevoli ore di straordinarie, per ridisegnare il reparto offensivo della squadra di Gennaro Gattuso.

Questo perché, al netto di quelli che potranno essere i movimenti su Arkadiusz Milik, desiderio di Juventus, Milan e tante squadre straniere, il Napoli perderà ben tre elementi in avanti e il solo acquisto, già avvenuto, di Andrea Petagna non può bastare per soddisfare le esigenze del tecnico calabrese.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, saluterà il Napoli l’attaccante esterno tedesco Amin Younes, di fatto separato in casa e mai veramente utilizzato con regolarità da Carlo Ancelotti prima e dallo stesso Gattuso poi. Andrà via anche Fernando Llorente, autore comunque di 4 reti in appena 666′ di gioco.

Infine, la partenza più dolorosa, quella di José Maria Callejón, il quale, dopo sette anni di onorato servizio, lascerà gli azzurri a parametro zero.