Calciomercato Napoli – Assalto decisivo al bomber Osimhen | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riferito da ‘calciomercato.com‘, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, si trova in Francia. Molto probabilmente per sferrare l’assalto decisivo a Victor Osimhen, classe 1998, bomber nigeriano del Lille autore, in questa stagione, di 18 gol e 6 assist in 38 gare tra campionato e coppe.

È Osimhen, infatti, il prescelto del Napoli per sostituire il partente Arkadiusz Milik. L’attaccante non ha ancora espresso, in via ufficiale, il suo ‘sì’ definitivo al trasferimento dal Lille alla corte di Gennaro Gattuso, ma il Napoli è convinto che il blitz di Osimhen in città di due settimane fa sia stato sufficiente affinché il giocatore si convincesse.

L’ultimo ostacolo, dunque, può essere rappresentato dal raggiungimento di un’intesa economica con il Lille per la cessione del suo cartellino: fin qui il club francese non ha ancora aperto alla proposta di 50 milioni di euro più il cartellino dell’esterno offensivo Adam Ounas, attualmente in prestito al Nizza.

Nel discorso tra Napoli e Lille potrebbe non rientrare il solo Osimhen. Agli azzurri piace, infatti, anche il difensore brasiliano Gabriel Magalhães, che potrebbe sostituire Kalidou Koulibaly, tornato nel mirino del Manchester City. L'operazione con il Lille, a quel punto, toccherebbe i 70-80 milioni di euro complessivi.