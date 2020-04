Calciomercato – Nainggolan, quale futuro? L’Inter non lo vuole | News

NEWS CALCIOMERCATO – L’Inter non lo vuole più, il Cagliari non ha i soldi per trattenerlo: dove giocherà l’anno prossimo Radja Nainggolan? Se lo stanno chiedendo in tanti. Antonio Conte l’anno scorso è stato chiaro con il Ninja: non rientra nei suoi programmi. Da lì il benservito di Beppe Marotta e il ritorno in Sardegna. Fosse per il giocatore, in rossoblu ci resterebbe anche, ma Giulini dovrebbe sborsare parecchi soldi tra contratto e ingaggio e al momento – l’ha ammesso anche lo stesso presidente – non ci sono le condizioni perché rimanga a Cagliari.

Cosa farà dunque Nainggolan? Al centrocampista belga piacerebbe restare in Italia, un Paese che ama profondamente e che non vorrebbe lasciare. Ma quali opzioni ha? La pista più accreditata è quella viola: la Fiorentina di Commisso farebbe carte false, ma attenzione all’inserimento di qualche altra squadra. Estera per lo più. Infine, c’è il Milan. Una suggestione ad oggi e nulla più, ma che Nainggolan sia stato corteggiato in passato dai rossoneri è cosa nota. Un ritorno di fiamma potrebbe starci a determinate condizioni. Piedi buoni, corsa, personalità e gol: gli ingredienti non sembrano affatto male. A Pioli sappiamo che piace. Prima, però, occorre più chiarezza sul progetto-Milan. Quale allenatore siederà in panchina e con quale dirigenza. Poi, tutto può succedere.