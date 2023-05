Monza, Galliani e l’aneddoto sulla trattativa Pessina | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della trattativa che ha portato Matteo Pessina in biancorosso. Il video

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan per oltre 30 anni, ha parlato al 'Teatro Manzoni' della città brianzola in occasione della 'Serata delle Stelle'. Il 'Condor', parlando delle operazioni di mercato mandate a segno per il Monza nel suo primo, storico anno di Serie A, ha svelato un aneddoto riguardante il trasferimento in biancorosso di Matteo Pessina (oggi capitano della squadra) dall'Atalanta. Il video con le parole di Galliani