CALCIOMERCATO – Modric: “Io rossonero? Ecco la verità” / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – La scorsa estate è sembrato vicinissimo. La presenza di Zvonimir Boban sembrava poter fare davvero la differenza per Luka Modric, che ha il contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2021. Il croato poteva cambiare aria e ovviamente il Milan sarebbe stato pronto ad aggiudicarselo. Ma c’è stata davvero una trattativa? Non è dato saperlo dal diretto interessato, anche perché nulla impedisce che in estate non si possa tornare a parlare, visto il contratto in scadenza tra un anno e un prezzo che non supera i 12 milioni (si tratta di un classe 1985). Di certo, però, Modric ha mostrato un apprezzamento… Nel video le sue dichiarazioni più importanti. Per tutte le sue parole LEGGI LA NOTIZIA >>>

