CALCIOMERCATO – Milik, proposto uno scambio al Napoli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Nonostante la prima scelta sia sempre Luka Jovic, il Milan non ha smesso di monitorare la situazione legata ad Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli, classe 1994. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi una cessione è molto probabile. Al momento le richieste del Napoli sono ritenute eccessive, proprio in relazione alla breve durata del contratto, ma in caso si abbassassero, il Milan potrebbe pensarci. I rossoneri lo valutano 32 milioni (stessa cifra stanziata per Jovic) e potrebbero anche abbassare la parte cash inserendo Franck Kessie nell’operazione, valutato a sua volta 20 milioni. Nella video news i dettagli. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

