CALCIOMERCATO – Milenkovic, tentativo a gennaio / AC Milan News

VIDEO CALCIOMERCATO AC MILAN NEWS – Dopo averlo inseguito a lungo durante l’ultima sessione di mercato, il Milan ha deciso di non mollare la presa su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina è la prima richiesta di Stefano Pioli per la difesa, anche perché in grado di fare sia il centrale che il terzino destro. La Viola ha però sparato altro nella richiesta e il Milan ha dovuto desistere per il momento. A gennaio però, con un buon budget a disposizione, sarà possibile presentare una nuova offerta da circa 28 milioni. Anche perché a gennaio i rossoneri si augurano anche di cedere Mateo Musacchio, che ha il contratto in scadenza nel 2021 e non rinnoverà. Da lui si possono ricavare circa 7 milioni. Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e dunque gennaio o la prossima estate saranno le ultime occasioni utili per cederlo a cifre vantaggiose. Il Milan osserva. Nella video news tutte le ultime.

