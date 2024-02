Zirkzee: “Müller leader divertente: una fortuna iniziare con lui” | VIDEO

Joshua Zirkzee, obiettivo di calciomercato del Milan, ha ricordato i tempi del Bayern Monaco e di quando giocava con Thomas Müller. Il video

Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante centrale del Bologna di Thiago Motta e, come noto, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Ha parlato anche di Thomas Müller, bandiera e leggenda del Bayern Monaco con cui ha giocato in Germania. Guarda il video con le dichiarazioni del numero 9 dei rossoblu