Milan, senti Zirkzee: “Da bambino esultavo come Ibrahimovic” | VIDEO

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, rivela un retroscena curioso. Il video

Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante centrale del Bologna di Thiago Motta e, come noto, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, ha rivelato un retroscena curioso nell'intervista rilasciata a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Riguarda Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan e oggi consulente di RedBird per il club rossonero. Guarda il video con le dichiarazioni dell'ex Bayern Monaco!