Calciomercato Milan – Zidane: “Vi svelo il futuro di Sergio Ramos” | VIDEO

Calciomercato Milan: quale destino per Ramos? Le parole di Zidane

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato del futuro di Sergio Ramos. Il capitano delle ‘Merengues‘, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, è stato di recente accostato anche al Milan. Il Diavolo vorrebbe prenderlo a parametro zero nel calciomercato estivo del prossimo anno. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Zidane in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Inter 3-2 di Champions League. Il video è della redazione di ‘GazzettaTV‘.