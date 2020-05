Calciomercato Milan – Walter Benítez, svolta grazie a Raiola | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità che Walter Benítez, classe 1993, portiere argentino del Nizza, approdasse in rossonero per sostituire Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in caso di cessione dell’estremo difensore titolare del Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Walter Benítez, ex Quilmes, in Costa Azzurra dalla stagione 2016-2017, sarebbe arrivato al Milan a parametro zero, con Mino Raiola, procuratore tanto del portiere sudamericano quanto del numero 99 rossonero, regista di un’operazione che avrebbe, di fatto, sistemato due suoi assistiti presso nuovi club per l’estate 2020.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Le 10 Sport‘, alla fine Raiola ha optato per una strategia differente per quanto concerne Walter Benítez, che vestirà sì rossonero, ma ancora quello del Nizza: sarebbe infatti stato raggiunto tra le parti un accordo per il rinnovo di contratto di Walter Benítez per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno 2024, con un aumento dell’ingaggio per il portiere argentino.

È possibile, dunque, depennare il nome di Walter Benítez dalla lista di eventuali sostituti di Donnarumma nel Milan. Sempre ammesso, ovviamente, che alla fine Gigio venga ceduto davvero … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>