VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora in bilico. Probabilmente solo all’ultimo si saprà se rinnoverà o deciderà di andare via. Nel caso di quest’ultima ipotesi, però, potrebbe essere sostituito da Walter Benitez, estremo difensore del Nizza. In questa video news andiamo a scoprire qualcosa in più di lui.

