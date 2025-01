Milan, ti serve più Walker o Rashford? Il punto sugli inglesi | VIDEO

Il Milan vorrebbe prendere sia Kyle Walker sia Marcus Rashford in questo calciomercato invernale. Ma può tesserarne soltanto uno. Il video

Kyle Walker al Milan, ci siamo: le prossime ore saranno decisive. Il Diavolo punta anche Marcus Rashford. Per regolamento, però, il Milan potrà tesserare soltanto un giocatore britannico, oltre ai due visti per calciatori extracomunitari, già utilizzati per Emerson Royal e Strahinja Pavlović. Guarda l'analisi completa nel podcast La Tripletta de 'La Gazzetta dello Sport'