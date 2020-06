Calciomercato Milan – Vuole restare in rossonero! / News

MERCATO MILAN NEWS – 32 minuti in campo, solamente. Alexis Saelemaekers è ancora un oggetto misterioso in casa Milan. Il giovanissimo belga (classe 1999) è arrivato come rinforzo sulla fascia destra: considerato uno dei migliori prospetti, il Milan ci ha investito 3,5 milioni di solo prestito semestrale, con diritto di riscatto fissato ad altri 3,5 milioni.

In grado di giocare a tutta fascia (sia come terzino che come esterno), Saelemaekers però ha dimostrato di essere ancora un po’ troppo acerbo per il campionato italiano. A dire il vero di dimostrazioni, almeno i tifosi e gli addetti ai lavori, non ne hanno avute.

Evidentemente, però, Stefano Pioli in allenamento è arrivato a questa conclusione se ha deciso di adoperarlo così poco e probabilmente lasciarlo fuori anche in Coppa Italia contro la Juventus domani sera. Un investimento importante per un ragazzo così giovane e che rischia di diventare un flop. Spendere altri 3,5 milioni portando la cifra totale a 7 è un rischio: difficilmente lo si potrebbe vendere a cifre superiori e per ora non ha dimostrato di valere quel prezzo. Allo stesso tempo, rispedirlo indietro dopo aver pagato 3,5 milioni di prestito sarebbe uno spreco totale.

I prossimi mesi, dunque, saranno molto importanti sia per Saelemaekers che per il Milan. I rossoneri devono capire cosa fare e il giovane belga vuole conquistarsi la riconferma, partendo dall’essere impiegato più frequentemente. Di certo la sosta può averlo aiutato a inserirsi con più calma, ma ovviamente sarà il campo a decretare il verdetto. Saelemaekers prova a conquistarsi la conferma, il Milan spera di ricevere risposte positive dopo l’investimento. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓