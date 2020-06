VIDEO MILAN – Quest’oggi, intorno all’ora di pranzo, Pierre Kalulu, classe 2000, difensore francese che il Milan ha prelevato dall’Olympique Lione, si è recato presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano per sottoporsi alle visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Nel video di ‘GazzettaTV‘ ecco l’arrivo di Kalulu in clinica per i test medici.

