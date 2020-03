Calciomercato Milan – Via Donnarumma: il sostituto dal Portogallo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai sembra certo: al termine di questa stagione, qualunque sarà il suo esito, le strade del Milan e di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma si separeranno.

Donnarumma, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021 e ci sono molte difficoltà nel trattare il rinnovo dell’accordo con il club di Via Aldo Rossi, giacché il numero 99 percepisce già adesso un ingaggio di 6 milioni di euro, ben oltre i nuovi parametri del fondo Elliott Management Corporation, che prevedono un tetto salariale di 2, massimo 2,5 milioni di euro netti l’anno per singolo calciatore.

Ecco perché, a fine stagione, il portiere dovrebbe essere ceduto al miglior offerente, con Juventus, PSG, Real Madrid e Chelsea pronte a fiondarsi su Donnarumma. Mino Raiola, il suo agente, è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Ed il Milan come intenderà sostituire Donnarumma tra i pali? Secondo quanto riferito da ‘O Jogo‘, quotidiano sportivo portoghese, i rossoneri avrebbero ingaggiato un derby di mercato con l’Inter per il giovane lusitano Luis Maximiano.

Milan e Inter, quindi, entrambe interessate a Luis Maximiano, classe 1999, divenuto titolare della porta dello Sporting Lisbona a metà di questa stagione, così come entrambe interessate a Juan Musso, classe 1994, argentino dell’Udinese. Si prevedono grandi novità tra i pali delle compagini meneghine nella stagione 2020-2021! LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

