Calciomercato Milan – Via Biglia, dentro Schöne? Il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, al termine della stagione, andrà incontro ad un robusto restyling in mezzo al campo. Andranno via, infatti, con certezza, sia Lucas Biglia sia Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi non verrà rinnovato.

Per rimpiazzare l’argentino, secondo ‘calciomercato.com‘, il Diavolo avrebbe avuto un’idea, quella di tornare su un suo vecchio pallino: Lasse Schöne. Il centrocampista danese, classe 1986, è sotto contratto il Genoa fino al 30 giugno 2021 e potrebbe sbarcare in rossonero ad un prezzo davvero irrisorio.

Regista puro, molto abile sui calci piazzati, Schöne è monitorato dal Milan sin dai tempi in cui incantava in Olanda con la maglia dell’Ajax. La prima stagione di Schöne sotto la Lanterna è stata negativa, così come quella dell’intera squadra rossoblu e, pertanto, si potrebbe andare verso una separazione anticipata tra le parti.

Schöne-Milan, dunque, pista plausibile? Bisognerà vedere cosa ne penserà il nuovo plenipotenziario rossonero, Ralf Rangnick.