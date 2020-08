Calciomercato Milan – Va via: oggi visite mediche col nuovo club! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Quando un club sforna un talento dal proprio settore giovanile ci sono due possibili strade da seguire: lanciarlo o cederlo. Il Milan si è ritrovato in casa un grandissimo portiere come Alessandro Plizzari, la cui sfortuna è stata quella di essere anticipato di un anno da un altro grandissimo portiere, probabilmente tra i più grandi in assoluto: Gianluigi Donnarumma. Senza il 99 di Castellammare di Stabia, probabilmente Plizzari sarebbe già titolare nel Milan. Invece sta vagando in prestito, stagione dopo stagione.

Anche quest’anno è tornato dal prestito al Livorno, reduce da una stagione complicata, ma è già pronto per una nuova sfida. Tutto fatto, infatti, con la Reggina. Il portierino classe 2000 andrà ancora una volta in prestito nella squadra calabrese. L’obiettivo del Milan, ovviamente, è quello di far mettere definitivamente in mostra a Plizzari le qualità che possiede, così da attirare l’attenzione di molti club che possano poi acquistarlo a titolo definitivo a cifre interessanti.

Altra ipotesi è quella di prepararlo alla titolarità nel Milan. Questa opzione, però, è da prendere in considerazione solo in caso di cessione di Gigio, un’ipotesi attualmente remota, visto che Donnarumma sta per rinnovare il proprio contratto col Milan. In ogni caso, Plizzari è un tesoro da proteggere per il club rossonero. Perché qualsiasi delle due strade alla fine verrà percorsa, l’estremo difensore natio di Crema può essere molto importante.

