Calciomercato Milan – Va via e il club risparmia tantissimo! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Almeno momentaneamente, Pepe Reina al termine della stagione sarà di ritorno al Milan. Il portiere spagnolo è in prestito secco all’Aston Villa e a meno che il club inglese stesso non intavoli una trattativa per la sua permanenza, farà ritorno in rossonero. Solo momentaneamente, abbiamo scritto. Perché il Milan non ha intenzione di tenerlo in rosa e lui non ha intenzione di rimanere come riserva per un altro anno.

Reina, nonostante sia un classe 1987, è convinto di poter giocare ancora come titolare. Del resto, il ruolo del portiere lascia la possibilità di avere carriere molto lunghe. Ed effettivamente in Premier League l’ex Napoli non sta facendo male. Ecco perché, dopo due anni da riserva di Gianluigi Donnarumma, ha chiesto e ottenuto di andare a giocare in prestito.

Un prestito che può essere propedeutico per una cessione. Reina si è rimesso in mostra e ha dimostrato di poter ancora far bene. Il suo contratto con il Milan dura un altro anno e perciò un altro prestito non sarà possibile. Dovrà essere necessariamente cessione e la richiesta rossonera è molto bassa: 650 mila euro. Una cifra simbolica, che comunque non andrà a coprire il valore netto, che sarà di 1.000.000 €. I rossoneri, però, sono disposti anche a una leggera minusvalenza.

Il vero motivo per cui anche il Milan vuole cedere Reina è l’ingaggio. Il peso complessivo di Reina a bilancio sarebbe di 6.250.000 €, di cui appunto un milione di valore netto e tutto il resto di stipendio lordo. Il Milan, con una cessione, andrebbe dunque a risparmiare ben 5.250.000 € di stipendio che sommati ai 650 mila euro di cartellino fanno 5.900.000 € tra guadagno e risparmio. Una cifra decisamente consistente. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>