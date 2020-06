Calciomercato Milan – Upamecano, ecco chi è in pole position | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto ormai da tempo il Milan sta seguendo con molta attenzione Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese dei proprietà del RB Lipsia.

Tra i talenti scoperti da Ralf Rangnick, prossimo tecnico rossonero, Upamecano rappresenterebbe una colonna della retroguardia del Diavolo per il presente e per il futuro.

Nel suo contratto con il club tedesco c’è una clausola di rescissione di 60 milioni di euro, ma, siccome l’accordo con i ‘Tori Rossi‘ scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021, appare difficile che il RB Lipsia riesca ad intascare tutta quella cifra.

Il giocatore ha capito che, in estate, potrà realmente cambiare maglia e si tiene aperto a qualsiasi opportunità. Secondo quanto riportato, in Germania, dalla ‘BILD‘, però su Upamecano sarebbe in pole position l’Arsenal.

I 'Gunners', più ricchi del Milan, potrebbero allettare Upamecano con un super ingaggio e la possibilità di giocare in Premier League per crescere ancora.