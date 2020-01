CALCIOMERCATO MILAN – Under: la scheda / Video News Milan

VIDEO MILAN – Il Milan sta pensando seriamente a Cengiz Under per rinforzarsi sulle fasce. Con Jesús Suso sempre più vicino alla cessione, il turco è la prima scelta nel caso in cui sfumasse definitivamente Matteo Politano, che sta passando dall’Inter proprio alla Roma. Ai giallorossi è stato proposto anche lo scambio alla pari e ci stanno pensando. La scheda di Under nella video news.

