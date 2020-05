Calciomercato Milan – Un vecchio obiettivo può arrivare adesso! | News

CALCIOMERCATO MILAN – Era l’estate del 2017 e il Milan era appena stato ceduto da Silvio Berlusconi a Yonghong Li, il quale si era affidato a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli per gestire club e mercato. Quella estate resterà nella storia del Milan: le 11 cose formali, gli 11 nuovi acquisti targati Fassone e Mirabelli, che avevano fatto innamorare di nuovo i tifosi, accendendo speranze di rinascita. Il campo, però, dà sempre il responso (come più volte proprio Mirabelli ha detto), che è stato decisamente negativo.

Una delle critiche più grandi mosse a quel mercato riguarda l’acquisto degli attaccanti. Per mesi si era parlato di un grande bomber, per poi arrivare a Nikola Kalinic e André Silva. La prima scelta, non è più un mistero, era Aubameyang; la seconda però era Andrea Belotti. Il Gallo era reduce da due stagioni col Torino in cui aveva messo a segno 40 gol in 74 partite. Numeri eccezionali, che ovviamente hanno portato Urbano Cairo a non fare sconti sulla clausola rescissoria da 100 milioni fissata per il capitano granata. Ed ecco che, così, Belotti è sfumato per il Milan.

Oggi, a distanza di tre anni, la situazione è leggermente diversa. I gol segnati da quel momento in poi sono stati 45, ma in una stagione in più e soprattutto Belotti ha il contratto in scadenza nel 2022. Ciò significa che la prossima estate sarà un periodo di riflessione per il Gallo e per il Toro. Se si dovesse arrivare alla conclusione che la cessione sia la cosa migliore, sarebbe il momento perfetto per non far abbassare il prezzo che invece già dopo un anno, col contratto in scadenza a 12 mesi, calerebbe parecchio. Altrimenti, proprio per evitare questo, arriverà il rinnovo con ogni probabilità. Nel caso in cui si optasse per la cessione, a quanto pare potrebbe farsi sotto di nuovo proprio il Milan. Gli estimatori di Belotti non mancano, ma i rossoneri aspettano di capire cosa ne sarà di Zlatan Ibrahimovic e in caso di addio devono decidere con chi sostituirlo. La prima scelta al momento sembra essere Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid e con il quale c’è già un ottimo feeling.

Belotti però può rappresentare un’ottima alternativa. Da capire le intenzioni di Cairo. Il valore di mercato è molto distante dalla clausola rescissoria valida per l’estero e che è stata comunque presa come riferimento finora, ma è probabile che il presidente granata non voglia privarsi del proprio capitano se non per un’offerta ricchissima. Per ulteriori informazioni, LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓