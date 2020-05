Calciomercato Milan – Un top può partire per un sostituto da sogno! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Se si prova a pensare al 2020 del Milan fino a questo momento (o meglio, fino alla sospensione del campionato), verranno in mente subito due nomi: Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Lo svedese dal suo arrivo ha rivitalizzato il Milan, trascinandolo per una serie di risultati utili e rivitalizzando molti giocatori, tra cui appunto anche Rebic. Il croato aveva vissuto nell’anonimato la prima parte di stagione, salvo poi scatenarsi e diventare devast-ante.

Sono sette le reti messe a segno da Rebic in un mese circa. Numeri eccezionali che hanno ovviamente convinto subito la dirigenza rossonera al completo a intraprendere subito i contatti con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto a titolo definitivo. Fretta non ce n’è, visto che comunque Rebic è in prestito per un altro anno e soprattutto dovrebbe tornare all’Eintracht con un solo anno di contratto (il che rende ovviamente il prezzo più basso). Tra l’altro, i tedeschi sono intenzionati a riscattare anche André Silva e dunque la differenza potrebbe essere di circa 8 milioni da sborsare da parte dei rossoneri.

Insomma, uno scenario ben definito e che pare perfetto. Almeno era così fino a poco tempo fa. Ralf Rangnick si avvicina sempre di più al Milan e ovviamente la sua idea è ben diversa da quella di Paolo Maldini, attuale direttore dell’area tecnica. Così, il futuro di Rebic potrebbe cambiare velocemente: i due si conoscono bene e i pregressi non sono proprio positivi.

Rangnick decise di prendere il croato in prestito dalla Fiorentina per il RB Lipsia, ma in quella stagione per Rebic solo 11 presenze e 0 gol. Di certo non il modo migliore per lasciare un bel ricordo nella mente del manager tedesco, che dunque ora si interroga se sia meglio tenerlo o lasciarlo andare. Di certo nel secondo caso converrebbe acquistarlo e poi rivenderlo per almeno 24 milioni.

Tuttavia, Rangnick sa che Rebic è adesso un giocatore molto più maturo sia caratterialmente che calcisticamente rispetto al giovane che aveva preso nel Lipsia. Si è messo in mostra e ha dimostrato di poter essere determinante. In più, nel caso in cui i rossoneri dovessero davvero prendere Luka Jovic dal Real Madrid, potrebbe formare una coppia collaudata ai tempi dell’Eintracht. Infine, la duttilità di Rebic (capace di giocare sia come seconda punta che come esterno) sarebbe davvero perfetta per il tipo di squadra che ha in mente Rangnick.

Ecco perché, comunque, nel caso in cui si optasse per l’addio di Rebic, servirebbe qualcuno con le stesse caratteristiche e ovviamente più forte, per cui valga la pena cambiare. A tal proposito si parla molto di Memphis Depay, attaccante del Lione col contratto in scadenza nel 2021 e pronto a cambiare aria nel prossimo mercato. Il costo dell’olandese classe 1994 però resta abbastanza alto: 44 milioni. Probabilmente però sarebbe davvero uno dei pochi che non farebbe rimpiangere il croato… Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

