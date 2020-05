Calciomercato Milan – Un rossonero va via: offerta irrinunciabile! / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ha tirato la carretta per tanti anni. Arrivato nell’estate del 2014 tra molte critiche alla società, che lo aveva preferito a un prodotto del settore giovanile come Bryan Cristante, ci ha messo però pochissimo a conquistare i tifosi. Stiamo parlando ovviamente di Giacomo Bonaventura, ormai uno dei leader rossoneri. I suoi gol, la sua voglia, la sua professionalità e il suo impegno sono stati uno dei barlumi nel buio degli ultimi sei anni.

Certamente i rimpianti non mancano: Jack avrebbe voluto vincere molto più che una semplice Supercoppa Italiana con la maglia rossonera (trofeo vinto, tra l’altro, proprio grazie al suo gol del pareggio contro la Juventus). Spesso però gli infortuni non lo hanno aiutato ad aiutare la squadra. Soprattutto negli ultimi quattro anni, ha saltato praticamente due stagioni e, secondo molti, per esempio il Milan di Gennaro Gattuso avrebbe potuto qualificarsi in Champions League se avesse avuto sempre disponibile Bonaventura, che con l’attuale allenatore del Napoli si è sempre trovato molto bene.

Da quell’infortunio, però, Bonaventura non si è ripreso del tutto. Tornato in campo a stagione inoltrata quest’anno, sembrava essere riuscito a mettersi tutto alle spalle: gol col Napoli meraviglioso, gol col Bologna altrettanto bello e gol in Coppa Italia contro il Torino. Poi, però, un calo importante. Jack ha raggiunto i 30 anni e il Milan vuole ripartire dai giovani, così il contratto in scadenza al termine di questa stagione non sarà rinnovato e il numero 5 milanista cambierà aria, probabilmente con un po’ di amarezza per non essere riuscito a riportare il Milan dove ha sognato di fare.

E nel futuro di Bonaventura potrebbe esserci proprio il Torino, attualmente ultima squadra a cui ha segnato. I granata sono senza dubbi quelli più vicini ad aggiudicarsi l’assistito di Mino Raiola. Si era parlato di un ritorno all’Atalanta, ma il Toro ha pronta addirittura un’offerta ufficiale che già nei prossimi giorni sarà presentata. Jack, dunque, con ogni probabilità vestirà granata. Il Milan perde un grande professionista e un leader silenzioso. Per maggiori dettagli a riguardo LEGGI LA NOTIZIA >>>

